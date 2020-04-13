Авокадо: польза удивительного фрукта и рецепты с ним

Спелое авокадо обладает вкусом сливочного масла с ореховым привкусом. И это фрукт, а не овощ.

Авокадо или Аллигаторова груша - это фрукт! Да-да, несмотря на его вкус и жирность. Плоды авокадо имеют разную форму, размер и цвет кожуры. Интересен тот факт, что авокадо занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый питательный фрукт. Его широко используют не только в кулинарии, но и в косметологии.

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Польза авокадо

Авокадо – питательный продукт, имеющий в своём составе практически весь набор жирных незаменимых кислот, которые необходимы для сохранения памяти и нормального функционирования клеток мозга.

Витаминно-минеральный состав авокадо богат и разнообразен, в него входят: холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также необходимые организму макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.

Авокадо является эффективным антиоксидантом, защищающим клетки от старения, участвует в процессах кроветворения, благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта. Продукт способствует снижению уровня холестерина в крови.

Авокадо нормализует артериальное давление, особенно она полезна гипертоникам. Она останавливает кровотечения и способствует заживлению ран и восстановлению после операций с потерей крови. Витамина В2, который есть в авокадо, не дает развиваться анемии, особенно у маленьких детей.

Масло авокадо

В косметологии используется масло авокадо. Оно быстро впитывается и полностью усваивается кожей, содержит большой перечень питательных веществ и обладает слабым запахом – все это делает экстракт авокадо практически безальтернативным увлажняющим компонентом в составе уходовой косметики.

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Антиоксидантные и противовоспалительные вещества в масле авокадо помогают коже быть сияющей, упругой и эластичной, успокаивают кожу, снимают зуд и раздражение, заживляют повреждения. Также, в масле авокадо содержится бета-каротин, протеины, лецитин, жирные кислоты, витамины А, Е и D, которые питают и насыщают кожу, повышают репродукцию коллагена в коже и создают защитный барьер от солнечного излучения и негативного влияния окружающей среды.

Рецепты с авокадо

Авокадо имеет приятный вкус и необычную консистенцию, среднюю между густым кремом и маслом. Плод идеально сочетается с креветками, репчатым луком, острым перцем. Самое известное блюдо из авокадо – мексиканский соус гуакамоле. Авокадо используют для приготовления салатов, роллов, соусов, «намазок» на бутерброды.

Салат с помидорами и авокадо

помидор крупный - 3 шт

спелое авокадо - 1 шт

лук красный - 1 шт

соль, перец

оливковое масло

Томаты и авокадо порезать кубиками. Лук мелко нашинковать, все смешать, добавить соль и перец. Заправить оливковым маслом.

Салат с авокадо и яйцом

авокадо спелое - 2 шт

яйца вареные - 4 шт

огурец свежий - 2 шт

соль, перец - по вкусу

сметана, майонез или несладкий йогурт для заправки

Все ингредиенты нарезать кубиками. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить салат сметаной.

Салат с авокадо, огурцами и помидорами

Помидоры — 2 шт

Огурец — 1 шт

Авокадо — 2 шт

Пучок свежей зелени

Соль, перец — по вкусу

Лимон — 0,5 шт

Масло растительное — 2 ст. ложки

Лук красный — 0,5 шт

Все овощи нарезать кусочками. Зелень мелко измельчить. Все смешать и заправить лимонным соком с маслом. Посолить и поперчить по вкусу.