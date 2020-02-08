Свиная грудинка: лучшие рецепты

Свиная грудинка - популярное блюдо в разных странах мира. Как бы вы его не приготовили: в духовке, мультиварке или просто на сковороде - оно всегда будет праздничным, ароматным и невероятно вкусным.

Свиная грудинка просто создана для запекания. На столе она непременно станет главным блюдом. Этот деликатес любят не только мужчины, но даже дети. УНИАН подготовил для Вас несколько рецептов самой вкусной, сочной и нежной грудинки.

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Свиная грудинка с картофелем в духовке

Свиная грудина — 600 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3-5 зубчиков

Соль — 1 чайная ложка

Хмели-сунели — 1 чайная ложка

Черный молотый перец — щепотка

Лавровый лист — 2 шт.

Картофель — 4 шт.

Растительное масло — 1 столовая ложка

Зелень для подачи

На крупной терке измельчите луковицу, чеснок мелко нарубите. К овощам добавьте соль и перетрите руками до выделения сока. Добавьте хмели-сунели, черный перец и лавровый лист. Обмажьте получившейся массой свиную грудинку. Уберите мясо на час в холодильник.

Картофель очистить и крупно нарезать. В форму для запекания добавьте растительное масло, выложите грудинку и картофель. Посолите. Свиную грудинку оставьте сверху, она будет запекаться на «подушке» из овощей.

Под закрытой крышкой запекайте блюдо примерно 1 час при 200 градусах до мягкости картофеля. Затем откройте крышку и запекайте до появления корочки. Готовое блюдо достаньте из духовки, опять накройте крышкой и дайте настояться около 30 минут. Подавать, посыпав зеленью.

Свиная грудинка в рукаве

Грудинка

Горчица

Паприка

Розмарин

Чеснок

Соль

Грудинку вымыть, шкурку поскоблить ножом и сделать в ней насечки. В грудинке ножом проделать отверстия, нашпиговать зубчиками чеснока. Натереть мясо солью, присыпать травами и смазать горчицей. В идеале, мясо должно промариноваться ночь в холодильнике, но это необязательно. Грудинку поместить в рукав для запекания, плотно завязать края и сделать несколько отверстий сверху, чтобы во время готовки выходил пар. Выпекать в духовке до готовности, в зависимости от температуры и размеров куска мяса.

Свиная грудинка жаренная на сковороде

350-400 г свиной грудинки с тонкими прослойками сала

молотый перец или смесь перцев

соль, растительное масло для жарки

Грудинку нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см. Посыпать перцем и крупной солью.

Сковороду смазать растительным маслом, раскалить ее на сильном огне. Кладем грудинку, убираем огонь до средне-сильного, жарим ломтики мяса 3-4 минуты с одной стороны. Через 15-20 секунд после переворачивания еще уменьшаем огонь – почти до среднего, доводим до готовности 3-5 минут под крышкой.

Простая свиная грудинка в духовке

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Грудинка свиная - 1 кг

Чеснок - 8 зубчиков

Соль, перец, лавровый лист - по вкусу

Выложите грудинку на фольгу и сделайте со всех сторон глубокие надрезы ножом. Наполните разрезы чесноком и лавровым листом. Посолите и поперчите мясо по вкусу со всех сторон.

Заверните грудинку в 3-4 слоя фольги. Переложите сверток на противень или в форму для духовки, на дно формы налейте около 0,7 см воды и поставьте мясо запекаться на 2 часа при 200 градусах. Когда вода испарится - подлейте новой. Дайте грудинке отлежаться немного в фольге, а потом можно нарезать.

Свиная грудинка в мультиварке

Свиная грудинка — 800-900 г

Итальянские травы, паприка, смесь перцев, кориандр - по вкусу

Соль - по вкусу

Чеснок - 2-3 зубчика

Свиную грудинку обмыть, обсушить. Грудинку тщательно натереть солью и смесью специй. Чеснок порезать кусочками.

Выложить грудинку на лист фольги, сложенный в 2-3 раза. Посыпать по всей грудинке чесноком. Фольгу тщательно завернуть и поместить грудинку в чашу мультиварки. Выставить режим "выпечка" на 1 час 15 мин. После сигнала оставить свиную грудинку под закрытой крышкой еще минут на 15. Затем фольгу развернуть, грудинку порезать кусочками.

Отметим, что грудинка, приготовленная любым из этих способов, может храниться в холодильнике. Если мясо просто запечь в духовке, без овощей, то после остывания его можно замотать в фольгу и пакет и хранить в морозилке. Это отличная заготовка для бутербродов и мясных нарезок.