Что делать в случае, если был выброс аммиака и как помочь пострадавшему.

Война в Украине каждый день преподносит нам неприятные сюрпризы. Оккупанты целенаправленно бьют по сооружениям и предприятиям, пытаясь вызвать экологическую катастрофу. Одной из таких угроз может быть выброс аммиака в воздух. УНИАН рассказывает, чем это опасно, что делать, если вы оказались в зоне заражения и как оказать первую помощь в случае отравления аммиаком.

Как пахнет аммиак

Когда происходит выброс аммиака, то в воздухе ощущается очень резких запах нашатырного спирта. Возле поверхности земли в атмосфере образуется белое туманное облако, при согревании оно может подниматься.

Чем опасен аммиак

Концентрация аммиака в воздухе опасна для здоровья человека и даже может стать причиной смерти.

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Аммиак раздражает глаза и дыхательные пути, появляются слезотечение, боль в горле, кашель, становится трудно дышать. В очень высоких концентрациях - вызывает тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, возможен отек легких и внезапная смерть.

Выброс аммиака - что делать, если вы оказались в зоне заражения

В этой ситуации действовать нужно так:

Выйдите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра. Старайтесь при этом идти через низины - аммиак легче воздуха.

Если покинуть зону заражения невозможно, то спуститесь в подвал, погреб, или оставайтесь в доме или квартире, закрыв все окна, двери и вентиляцию - желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса.

Если ощущаете запах аммиака, то дышать также нужно через марлевую повязку, смоченную в 5%-ном растворе уксусной или лимонной кислоты.

Признаки отравления аммиаком и первая помощь

Симптомы отравления аммиаком:

сильный кашель и удушье;

резь в глазах;

нарушение частоты пульса;

покраснение кожи, раздражение кожи и слизистых оболочек.

Как оказать первую помощь:

вынести пострадавшего человека из зоны заражения на свежий воздух, транспортировать следует в положении лежа;

если вы в помещении, закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия, глаза, кожу, ротоглотку хорошо промойте чистой водой в течение 15 минут;

по возможности смойте осевший загрязнитель с тела, поменять одежду;

дайте пострадавшему выпить теплую воду или теплое молоко с содой.

Обеспечьте тепло и покой, вызовите скорую.

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