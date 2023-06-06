Война в Украине каждый день преподносит нам неприятные сюрпризы. Оккупанты целенаправленно бьют по сооружениям и предприятиям, пытаясь вызвать экологическую катастрофу. Одной из таких угроз может быть выброс аммиака в воздух. УНИАН рассказывает, чем это опасно, что делать, если вы оказались в зоне заражения и как оказать первую помощь в случае отравления аммиаком.
- Как пахнет аммиак
- Чем опасен аммиак
- Выброс аммиака - что делать, если вы оказались в зоне заражения
- Признаки отравления аммиаком и первая помощь
Как пахнет аммиак
Когда происходит выброс аммиака, то в воздухе ощущается очень резких запах нашатырного спирта. Возле поверхности земли в атмосфере образуется белое туманное облако, при согревании оно может подниматься.
Чем опасен аммиак
Концентрация аммиака в воздухе опасна для здоровья человека и даже может стать причиной смерти.
Аммиак раздражает глаза и дыхательные пути, появляются слезотечение, боль в горле, кашель, становится трудно дышать. В очень высоких концентрациях - вызывает тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, возможен отек легких и внезапная смерть.
Выброс аммиака - что делать, если вы оказались в зоне заражения
В этой ситуации действовать нужно так:
- Выйдите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра. Старайтесь при этом идти через низины - аммиак легче воздуха.
- Если покинуть зону заражения невозможно, то спуститесь в подвал, погреб, или оставайтесь в доме или квартире, закрыв все окна, двери и вентиляцию - желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса.
Если ощущаете запах аммиака, то дышать также нужно через марлевую повязку, смоченную в 5%-ном растворе уксусной или лимонной кислоты.
Признаки отравления аммиаком и первая помощь
Симптомы отравления аммиаком:
- сильный кашель и удушье;
- резь в глазах;
- нарушение частоты пульса;
- покраснение кожи, раздражение кожи и слизистых оболочек.
Как оказать первую помощь:
- вынести пострадавшего человека из зоны заражения на свежий воздух, транспортировать следует в положении лежа;
- если вы в помещении, закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия, глаза, кожу, ротоглотку хорошо промойте чистой водой в течение 15 минут;
- по возможности смойте осевший загрязнитель с тела, поменять одежду;
- дайте пострадавшему выпить теплую воду или теплое молоко с содой.
Обеспечьте тепло и покой, вызовите скорую.
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