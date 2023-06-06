Отравление аммиаком - как оказать первую помощь /  ua.depositphotos.com

Война в Украине каждый день преподносит нам неприятные сюрпризы. Оккупанты целенаправленно бьют по сооружениям и предприятиям, пытаясь вызвать экологическую катастрофу. Одной из таких угроз может быть выброс аммиака в воздух. УНИАН рассказывает, чем это опасно, что делать, если вы оказались в зоне заражения и как оказать первую помощь в случае отравления аммиаком.

Как пахнет аммиак

Когда происходит выброс аммиака, то в воздухе ощущается очень резких запах нашатырного спирта. Возле поверхности земли в атмосфере образуется белое туманное облако, при согревании оно может подниматься.

Чем опасен аммиак

Концентрация аммиака в воздухе опасна для здоровья человека и даже может стать причиной смерти.

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Аммиак раздражает глаза и дыхательные пути, появляются слезотечение, боль в горле, кашель, становится трудно дышать. В очень высоких концентрациях - вызывает тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, возможен отек легких и внезапная смерть.

Выброс аммиака - что делать, если вы оказались в зоне заражения

В этой ситуации действовать нужно так:

  • Выйдите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра. Старайтесь при этом идти через низины - аммиак легче воздуха.
  • Если покинуть зону заражения невозможно, то спуститесь в подвал, погреб, или оставайтесь в доме или квартире, закрыв все окна, двери и вентиляцию - желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса.

Если ощущаете запах аммиака, то дышать также нужно через марлевую повязку, смоченную в 5%-ном растворе уксусной или лимонной кислоты.

Признаки отравления аммиаком и первая помощь

Отравление аммиаком - первая помощь / инфографика МОЗ

Симптомы отравления аммиаком:

  • сильный кашель и удушье;
  • резь в глазах;
  • нарушение частоты пульса;
  • покраснение кожи, раздражение кожи и слизистых оболочек. 

Как оказать первую помощь:

  • вынести пострадавшего человека из зоны заражения на свежий воздух, транспортировать следует в положении лежа;
  • если вы в помещении, закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия, глаза, кожу, ротоглотку хорошо промойте чистой водой в течение 15 минут;
  • по возможности смойте осевший загрязнитель с тела, поменять одежду;
  • дайте пострадавшему выпить теплую воду или теплое молоко с содой.

Обеспечьте тепло и покой, вызовите скорую.

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