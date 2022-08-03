Что лучше всего защищает от радиации и как действовать в опасной ситуации - узнайте в материале УНИАН.

В условиях военного времени, когда противник применяет все более и более жестокие методы борьбы, а также наносит удары по АЭС, волей-неволей украинцы начинают думать о возможности радиационной аварии. УНИАН со ссылкой на данные ВОЗ расскажет, что делать при распространении радиации и как уберечь себя от облучения.

Ранее мы говорили о том, что будет после ядерного взрыва и как себя вести в таком случае.

В чем опасность радиации - важная информация

Наша страна уже знакома с последствиями радиации - взрыв на АЭС в Чернобыле показал всему миру, как страшна и разрушительна такая энергия. Согласно данным ВОЗ, высокие дозы облучения могут нарушить функционирование тканей и органов человека, а также стать причиной:

тошноты и рвоты;

покраснения кожных покровов;

головокружения;

выпадения волос;

ожогов или лучевого синдрома;

смерти.

Как правило, вышеупомянутые признаки облучения появляются только у тех, кто оказался ближе всего к эпицентру аварии. Остальным людям необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь свое здоровье.

Как защититься от радиации в домашних условиях

Мы надеемся, что вам никогда не пригодится эта информация, но предупрежден - значит вооружен. Если вы оказались рядом с радиационной аварией, следуйте по инструкции:

оставайтесь в помещении или найдите его, как можно быстрее;

снимите свою одежду, если пришли с улицы, и сложите ее в пакет;

наденьте чистую закрытую одежду;

ни к чему не прикасайтесь - радиоактивная пыль оседает на стены, потолок, крышу и землю;

закройте все окна и двери, заткните щели;

держите возле себя домашних питомцев;

сделайте запас продуктов на несколько дней - сложите все в герметичный пакет и спрячьте в холодное место;

найдите маску или респиратор для защиты дыхательных путей;

пейте только бутилированную воду - избегайте открытых источников;

включите радио и слушайте указания властей.

Без особой нужды на улицу лучше не выходить, но если вам необходимо покинуть убежище, не пренебрегайте правилами безопасности. Надевайте резиновые перчатки, плащ, сапоги и штаны, не допускайте наличия открытых участков тела. Помните о том, что вам ни в коем случае нельзя касаться земли, пить или трогать воду, есть фрукты и овощи. По возвращении домой примите душ или другим способом смойте с себя пыль, но ни в коем случае не трите и не царапайте кожу.

Как спастись от радиации йодом

Многие люди знают, что при облучении нужно пить йод, но на самом деле, ВОЗ не рекомендует этого делать. Прием йода внутрь спасает только щитовидную железу и то, от радиоактивного йода, а не от облучения. Единственное, что вы должны делать - это строго соблюдать инструкцию, описанную выше, не покидать пределов своего убежища и следовать указаниям по радио.

При этом, ВОЗ дает рекомендации насчет приема йода по возрасту:

до 1 месяца - около 16 мг;

до 3 лет - около 32 мг;

3-12 лет - около 62,5 мг;

12-40 лет - около 125 мг.

беременные - 125 мг.

Кроме всех остальных правил безопасности для тех, кто оказался в радиусе действия облучающей волны, мы расскажем, какие продукты нельзя есть при радиации. Во-первых, безопасна только вода в закрытых емкостях - бутылках и бойлере. Из крана и других источников ее брать нельзя. От радиационной пыли не спасает и кипячение, поэтому лучше иметь запас чистой воды.

Безопасной считается только та еда, которая до радиационной аварии была в герметичной упаковке, морозилке или холодильнике. Перед тем, как открывать банку или коробку с пищей, протрите ее влажным полотенцем, а затем упакуйте его и спрячьте.

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