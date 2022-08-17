Что можно сделать со шкурками от цитрусовых и как с помощью них убрать в квартире или удобрить растения - узнайте в материале УНИАН.

Апельсиновые корки - это не отходы, а универсальное средство для тех, кто знает, как его использовать. С помощью них можно удалить пятна, провести генеральную уборку в квартире и даже прогнать вредителей с огорода. УНИАН расскажет, что можно сделать из кожуры цитрусовых, существенно сэкономив деньги.

Ранее мы говорили о том, как использовать уксус на дачном участке.

Как использовать корки цитрусовых во время уборки

Существует целых 5 вариантов, как можно с пользой применить кожуру от апельсинов или лимонов. Такой полезный лайфхак поможет вам не только обрести еще одно эффективное моющее средство, но и сэкономить деньги:

для разделочных досок - насыпать 1-2 ч.л соли, протереть доску корками, вымыть водой и вытереть насухо;

- насыпать 1-2 ч.л соли, протереть доску корками, вымыть водой и вытереть насухо; для ванной и душа - насыпать на апельсиновую корку соль и протереть, как скрабом, ванную или душевую кабинку;

- насыпать на апельсиновую корку соль и протереть, как скрабом, ванную или душевую кабинку; для чайника и кофейника - добавить в емкость апельсиновые корки, 1-2 ст.л соли и несколько чашек с ледяной водой, закрыть кофейник, взболтать несколько раз и вымыть чистой водой;

- добавить в емкость апельсиновые корки, 1-2 ст.л соли и несколько чашек с ледяной водой, закрыть кофейник, взболтать несколько раз и вымыть чистой водой; для уборки квартиры - выложить в банку цитрусовые корки, залить уксусом, закрыть и оставить на неделю, а потом перелить в пульверизатор и использовать, как чистящее средство;

- выложить в банку цитрусовые корки, залить уксусом, закрыть и оставить на неделю, а потом перелить в пульверизатор и использовать, как чистящее средство; для посуды - добавить цитрусовые корки в посудомоечную машину и включить устройство (на бокалах и тарелках больше не будет разводов и пятен).

Учитывая то, что корки от апельсинов и лимонов обладают хорошими антибактериальными свойствами, используя такой природный компонент, у вас получится быстро избавиться от плесени, минеральных отложений, мыльных разводов или неприятных запахов дома.

Чем полезны сухие апельсиновые корки на огороде

Опытные дачники также используют кожуру от цитрусовых в процессе ухода за своими грядками. Благодаря большому количеству полезных веществ в составе апельсиновых корок, они благоприятно влияют на рост растений, а также на их зимостойкость. Кроме того, с помощью кожуры цитрусовых можно удачно бороться с различными болезнями и вредителями. УНИАН рассказывает, как именно можно использовать цитрусовые корки на даче.

Апельсиновые корки от медведки и других вредителей

Лимонен - особое вещество, которым богата кожура цитрусовых, поэтому они являются смертельным ядом для многих насекомых. Для эффективной борьбы с ними лучше использовать настой:

Почистить 2-3 апельсина, измельчить кожуру, залить 1 л теплой воды, настаивать в теплом месте 1 неделю. Затем процедить, добавить 2 л воды и 1 ст.л жидкого мыла. Обработать раствором листья с обеих сторон.

Взять апельсиновые корки в количестве 100 гр, залить 1 л воды и настаивать в темном месте 3-4 дня, а затем опрыскать растения.

1 кг апельсиновых корок замочить в воде, измельчить в мясорубке или блендере, высыпать в трехлитровую банку и залить теплой водой. Настаивать 5 суток в темном месте и процедить. Для того, чтобы использовать настой, нужно развести 100 мл в 10 л воды и добавить 40 гр мыла.

Если вам нужно избавиться от тли или трипсов, то достаточно будет обрабатывать растения 2-3 раза в неделю. Паутинный клещ исчезнет, если опрыскать растение 5-6 раз и сделать недельный перерыв.

Апельсиновые корки как удобрение для растений

Некоторые огородники используют кожуру от цитрусовых как подкормку для растений или средство для улучшения плодородия почвы. Если вы тоже хотите попробовать этот метод, вам нужно закопать апельсиновые корки на 5 см в землю. Корка насытит почву азотистыми соединениями и улучшит всхожесть растений.

Также можно выбросить апельсиновые корки в компост, тогда они станут питательной средой для микрофлоры и отпугнут кучу насекомых.

Апельсиновые корки от муравьев и кошек

Для того, чтобы отпугнуть муравьев с участка, измельчите 3 апельсина в блендере, добавить 1 стакан воды и полейте получившейся кашей муравьиные дорожки. Также можно полить смесью муравейник - насекомые скоро сами уйдут.

Также можно применить цитрусовую кожуру как метод борьбы с кошками, которые приходят на огород и портят растения. Корки можно просто положить на грядках или закопать в землю. В качестве альтернативного варианта можно вскипятить апельсиновые корки и полить полученным раствором грядки.

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