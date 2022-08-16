Помогает ли уксус от вредителей и можно ли с помощью него избавиться от сорняков - узнайте в материале УНИАН.

Уксус может заменить большое количество магазинных средств по уходу за дачным участком. Это "бабушкино средство" давно считается достойной альтернативой многим химическим препаратам. УНИАН выяснил, можно ли поливать цветы раствором уксуса и эффективен ли он против разных насекомых.

Ранее мы говорили о том, как может использоваться сода в огороде.

Уксус для цветов и семян

Если вы устали ждать прорастания семян, можно ускорить этот процесс. Нужно развести уксус 1:9 (к примеру, 100 мл уксуса на 900 мл воды), смочить полученным раствором марлю или ткань и завернуть в нее семена. Держать семена в таком виде необходимо разное количество времени:

24 часа - петрушка, укроп, морковь, пастернак и другие туговсхожие семена;

- петрушка, укроп, морковь, пастернак и другие туговсхожие семена; 12 часов - томаты, перцы, баклажаны;

- томаты, перцы, баклажаны; 7-8 часов - огурцы, тыквы, кабачки.

По окончании этого времени семена нужно подсушить и посеять. Будьте уверены - сроки их прорастания увеличатся в разы.

Уксус от гусениц и других вредителей

Колорадский жук, тля, крестоцветные блошки, гусеницы-капустницы, мухи-вредители - все эти насекомые исчезнут, если вы используете против них столовый уксус. Если вы не знаете, чем обработать огород от вредителей, то уксус - одно из лучших проверенных средств.

Наиболее эффективной будет обработка посадок в начале сезона, чтобы вредители поняли, что благоприятных условий для жизни они не дождутся. Но уксус также подойдет и как профилактическое средство:

против колорадского жука - 100 мл уксуса и 200 гр горчичного порошка развести в 10 л воды, в сухой день опрыскать растения;

- 100 мл уксуса и 200 гр горчичного порошка развести в 10 л воды, в сухой день опрыскать растения; против тли - 150 мл уксуса развести в ведре воды, опрыскать растения;

- 150 мл уксуса развести в ведре воды, опрыскать растения; против крестоцветной блошки и капустницы - 30 мл уксуса развести в 8 л воды, опрыскать растения;

- 30 мл уксуса развести в 8 л воды, опрыскать растения; против слизней - 100 мл уксуса развести в 300 мл воды, опрыскать растения;

- 100 мл уксуса развести в 300 мл воды, опрыскать растения; против муравьев - развести 1 л уксуса в 1 л воды и полить муравейник.

Обрабатывать огород нужно 3-4 дня подряд, пока вы не увидите, что насекомые исчезли.

Ранее мы уже говорили о том, чем обработать капусту от белокрылки и гусениц, а также как избавиться от колорадского жука навсегда.

Как избавиться от мучнистой росы уксусом

Грибковые заболевания - неприятные образования, которые могут появиться на любом растении. Особенно, если лето оказалось холодным и дождливым, ведь сырость - благоприятная среда для размножения грибка. В таком случае урожай нужно немедленно спасать, обрабатывая его раствором уксуса. Проводить такие манипуляции можно с томатами, огурцами, кабачками, декоративными и плодовыми кустарниками, а также деревьями.

Вам нужно развести 120 мл уксуса в 10 л воды и обрабатывать пораженные растения каждые 5-7 дней. Это средство подходит для борьбы с фитофторозом, мучнистой росой, черной плесенью и многими другими заболеваниями.

Уксус от сорняков на дорожках и грядках

Конечно, борьба с сорняками - это "головная боль" любого дачника, поэтому хочется найти эффективное средство, избавляющее от нежелательной растительности надолго. Уксус в виде раствора считается именно таким.

Рецепт: вскипятить 1 л воды, добавить 75 мл уксуса, 40 гр соли, 1 ст.л жидкого мыла. Перемешать раствор, остудить и опрыскать сорняки.

Помните о том, что обрабатывать сорняки лучше в сухой безветренный день, не попадая на культурные растения. Ранее мы советовали, чем уничтожить сорняки на огороде, если знакомые методы не помогают.

Уксусная подкормка для огурцов и цветов

Если у вас на огороде есть растения, которые любят кислую почву, то с помощью уксуса получится ускорить созревание и увеличить количество урожая. Об этом мы упоминали, когда рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.

То же самое касается и цветов - в кислой почве цветение гортензии, вереска или азалии будет более пышным.

Вам нужно развести 100-120 мл уксуса в 10 л воды и поливать растения под корень 1 раз в 10 дней до того, как культура начнет плодоносить. Как только вы увидите цветки - прекращайте полив.

Полезный лайфхак: если вы хотите продлить жизнь срезанным цветам, добавьте в вазу 1-2 ст.л уксуса на каждый литр воды.

Яблочный уксус от укусов комаров

Надоедливые насекомые - это привычное, но неприятное явление летом. Если вы не хотите, чтобы вас кусали комары, обработайте кожу народным средством - смешайте в равных количествах уксус, шампунь и растительное масло, а затем нанесите это все на оголенные участки кожи.

Также уксус можно использовать, как лекарство, если комар уже укусил. Смешайте уксус и соду так, чтобы получилась кашица и нанесите ее на укус. Такой "бабушкин метод" поможет снять покраснение и зуд.

В предыдущей статье мы подробно рассказывали, для чего нужен яблочный уксус в быту.

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