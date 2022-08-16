Уксус может заменить большое количество магазинных средств по уходу за дачным участком. Это "бабушкино средство" давно считается достойной альтернативой многим химическим препаратам. УНИАН выяснил, можно ли поливать цветы раствором уксуса и эффективен ли он против разных насекомых.
- Уксус для цветов и семян
- Уксус от гусениц и других вредителей
- Как избавиться от мучнистой росы уксусом
- Уксус от сорняков на дорожках и грядках
- Уксусная подкормка для огурцов и цветов
- Яблочный уксус от укусов комаров
Ранее мы говорили о том, как может использоваться сода в огороде.
Уксус для цветов и семян
Если вы устали ждать прорастания семян, можно ускорить этот процесс. Нужно развести уксус 1:9 (к примеру, 100 мл уксуса на 900 мл воды), смочить полученным раствором марлю или ткань и завернуть в нее семена. Держать семена в таком виде необходимо разное количество времени:
- 24 часа - петрушка, укроп, морковь, пастернак и другие туговсхожие семена;
- 12 часов - томаты, перцы, баклажаны;
- 7-8 часов - огурцы, тыквы, кабачки.
По окончании этого времени семена нужно подсушить и посеять. Будьте уверены - сроки их прорастания увеличатся в разы.
Уксус от гусениц и других вредителей
Колорадский жук, тля, крестоцветные блошки, гусеницы-капустницы, мухи-вредители - все эти насекомые исчезнут, если вы используете против них столовый уксус. Если вы не знаете, чем обработать огород от вредителей, то уксус - одно из лучших проверенных средств.
Наиболее эффективной будет обработка посадок в начале сезона, чтобы вредители поняли, что благоприятных условий для жизни они не дождутся. Но уксус также подойдет и как профилактическое средство:
- против колорадского жука - 100 мл уксуса и 200 гр горчичного порошка развести в 10 л воды, в сухой день опрыскать растения;
- против тли - 150 мл уксуса развести в ведре воды, опрыскать растения;
- против крестоцветной блошки и капустницы - 30 мл уксуса развести в 8 л воды, опрыскать растения;
- против слизней - 100 мл уксуса развести в 300 мл воды, опрыскать растения;
- против муравьев - развести 1 л уксуса в 1 л воды и полить муравейник.
Обрабатывать огород нужно 3-4 дня подряд, пока вы не увидите, что насекомые исчезли.
Ранее мы уже говорили о том, чем обработать капусту от белокрылки и гусениц, а также как избавиться от колорадского жука навсегда.
Как избавиться от мучнистой росы уксусом
Грибковые заболевания - неприятные образования, которые могут появиться на любом растении. Особенно, если лето оказалось холодным и дождливым, ведь сырость - благоприятная среда для размножения грибка. В таком случае урожай нужно немедленно спасать, обрабатывая его раствором уксуса. Проводить такие манипуляции можно с томатами, огурцами, кабачками, декоративными и плодовыми кустарниками, а также деревьями.
Вам нужно развести 120 мл уксуса в 10 л воды и обрабатывать пораженные растения каждые 5-7 дней. Это средство подходит для борьбы с фитофторозом, мучнистой росой, черной плесенью и многими другими заболеваниями.
Уксус от сорняков на дорожках и грядках
Конечно, борьба с сорняками - это "головная боль" любого дачника, поэтому хочется найти эффективное средство, избавляющее от нежелательной растительности надолго. Уксус в виде раствора считается именно таким.
Рецепт: вскипятить 1 л воды, добавить 75 мл уксуса, 40 гр соли, 1 ст.л жидкого мыла. Перемешать раствор, остудить и опрыскать сорняки.
Помните о том, что обрабатывать сорняки лучше в сухой безветренный день, не попадая на культурные растения. Ранее мы советовали, чем уничтожить сорняки на огороде, если знакомые методы не помогают.
Уксусная подкормка для огурцов и цветов
Если у вас на огороде есть растения, которые любят кислую почву, то с помощью уксуса получится ускорить созревание и увеличить количество урожая. Об этом мы упоминали, когда рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.
То же самое касается и цветов - в кислой почве цветение гортензии, вереска или азалии будет более пышным.
Вам нужно развести 100-120 мл уксуса в 10 л воды и поливать растения под корень 1 раз в 10 дней до того, как культура начнет плодоносить. Как только вы увидите цветки - прекращайте полив.
Полезный лайфхак: если вы хотите продлить жизнь срезанным цветам, добавьте в вазу 1-2 ст.л уксуса на каждый литр воды.
Яблочный уксус от укусов комаров
Надоедливые насекомые - это привычное, но неприятное явление летом. Если вы не хотите, чтобы вас кусали комары, обработайте кожу народным средством - смешайте в равных количествах уксус, шампунь и растительное масло, а затем нанесите это все на оголенные участки кожи.
Также уксус можно использовать, как лекарство, если комар уже укусил. Смешайте уксус и соду так, чтобы получилась кашица и нанесите ее на укус. Такой "бабушкин метод" поможет снять покраснение и зуд.
В предыдущей статье мы подробно рассказывали, для чего нужен яблочный уксус в быту.