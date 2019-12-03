В Киеве из-за вандалов отменили 12 рейсов городской электрички

Утром 3 декабря "Киевпастранс" вынужденно отменил 12 рейсов электрички.

Сегодня, 3 декабря, из-за вандалов в Киеве было отменено 12 рейсов городской электрички. Об этом говорится в сообщение на официальном сайте "Киевпастранса". Читайте такжеВ Киеве выпал снег – дороги города сковали пробки (карта) В частности, речь идет о таких рейсах: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419. "Сейчас начат процесс восстановления электропоездов", - говорится в сообщении.

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