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В Киеве из-за вандалов отменили 12 рейсов городской электрички

10:43, 03 декабря 2019
Киев
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Из-за действий вандалов в столице отменили много рейсов городской электрички / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщение на официальном сайте "Киевпастранса".

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В частности, речь идет о таких рейсах: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419.

"Сейчас начат процесс восстановления электропоездов", - говорится в сообщении.

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Теги: #Київ#электричкапогода в Киеве