В Киеве из-за вандалов отменили 12 рейсов городской электрички
10:43, 03 декабря 2019Киев
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Утром 3 декабря "Киевпастранс" вынужденно отменил 12 рейсов электрички.
Из-за действий вандалов в столице отменили много рейсов городской электрички / фото УНИАН
Сегодня, 3 декабря, из-за вандалов в Киеве было отменено 12 рейсов городской электрички.
Об этом говорится в сообщение на официальном сайте "Киевпастранса".
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В частности, речь идет о таких рейсах: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419.
"Сейчас начат процесс восстановления электропоездов", - говорится в сообщении.
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