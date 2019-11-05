Коррупция в киевской Нацполиции: на взятке погорел следователь

Правоохранителя взяли с поличным.

Следователь Главного управления Национальной полиции в Киеве попался на взятке в размере 3000 долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Сегодня на получении неправомерной выгоды задержали следователя одного из райотделов ГУ Нацполиции в городе Киеве. Проработав в полиции всего год, следователь, по всей видимости, решил поправить свое финансовое положение, пользуясь служебным положением, - написала Варченко.

Она также сообщила, что деньги следователь вымогал за то, чтобы не прибегать к аресту имущества подозреваемого, которое, по закону, подлежит аресту и конфискации в пользу государства.

Правоохранителя взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш взятки в размере 2000 долларов.

По словам Ольги Варченко, следователю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УКУ. Если его вину докажет суд, праоохранитель может сесть на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.