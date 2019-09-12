Кличко снова поймали на лжи: СБУ подтвердила, что обвинения в коррупции в стенах мэрии и КГГА – не слухи

В Службе безопасности Украины сообщили, что Главным управлением ведется досудебное расследование ряда уголовных производств, в которых исследуются факты хищения бюджетных средств и злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА.

Соответствующее письмо СБУ на своей странице в Фейсбуке опубликовал депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

«Кличко на камеру продолжает заявлять, что все обвинения в коррупции в стенах мэрии и КГГА – слухи и выдумки журналистов», - написал он.

«Я поинтересовался у СБУ о том, как оно на самом деле. Вот ответ от Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Досудебные расследования ведутся по ряду уголовных производств относительно злоупотреблений служебным положением должностными лицами КГГА, относительно хищения бюджетных средств, незаконного выделения земли и тому подобное», - добавил депутат Киевсовета.

«Господину Кличко, пора снять розовые очки и посмотреть правде в глаза – все изменилось. Верю, что дела доведут до конца. Никто больше не станет покрывать международными связями многомиллиардные “схемы” по разворовыванию бюджетных средств в Киеве, а каждый причастен к этому – получит законное наказание. Киевляне заслуживают знать правду!», - заявил Сагайдак.

Как сообщал УНИАН, еще в июле в очередном выпуске сюжета программы «Гроші» сообщалось, что при мэре Кличко Столар, по словам журналистов и экспертов, начал зарабатывать на всех коррупционных схемах столице.

Хоть он не имеет в КГГА никакой официальной должности, Столар, как утверждается, принимает важные решения. В частности, решает, кого назначать в департаменты Киевсовета.

Читайте такжеДепутат Киевсовета объяснил, как команда Кличко украла 600 миллионов на ремонте Шулявского мостаОтмечается, что бизнес-партнером Столара является гражданин РФ и один из крупнейших украинских девелоперов Вагиф Алиев. Как сообщают СМИ, в прошлом году Столар выкупил у Алиева один из крупнейших ТЦ Украины – «Парус».

Именно там Столар теперь обустроил собственный офис на 31 этаже. Утверждается, что мэр Киева Виталий Кличко бесится, когда его спрашивают о связи со «смотрящим». Он признает разве что опосредованное влияние Столара через депутатов Киевсовета.

Журналисты отмечают, что влияние Столара на городскую власть настолько сильна, что даже «метро на Виноградарь» на самом деле фактически прокладывается под его строительные объекты, на так называемый Варшавский микрорайон. Ведь стоимость жилья, которое строит «смотрящий», благодаря метро будет выше.

Также, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой проверить заявление главы Офиса президента Богдана о попытке подкупа в его интересах.

5 августа НАБУ открыло дело относительно возможной попытки подкупа Богдана за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

9 августа директор НАБУ Артем Сытник анонсировал в ближайшее время допрос Кличко по делу относительно возможного предложения 20 млн долларов взятки руководителю Офиса президента Богдану за сохранение на посту.