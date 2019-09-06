Кличко с председателем Австрийской народной партии Курцом обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко и председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС. Встреча политиков состоялась в Австрии, куда Кличко прибыл на приглашение Курца.

“Я хорошо помню нашу первую встречу на сфере безопасности конференции в Мюнхене в 2014 году. Это был время Майдана, когда украинский народ боролся за свое право на демократию, на европейский путь развития. Для меня было очень важно услышать искренние слова солидарности от вас-тогда министра иностранных дел Австрии. Так же важной для нас была и есть поддержка со стороны Австрии и других стран ЕС борьбы Украины против российской агрессии, поддержка процесса реформ в нашей стране», - заявил Кличко во время встречи с Курцом.

Он отметил, что от того, сможет ли Украина отстоять свою независимость, защитить вместе с ЕС принципы международного права и общие демократические ценности, зависит стабильность и безопасность в Европе.

“Украина заинтересована в объединенном и мощном ЕС. Я надеюсь, что ЕС заинтересован в сильной и процветающей Украине”, - подчеркнул мэр Киева.

“Мы рассчитываем, что Австрия вместе с другими членами ЕС продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Прежде всего это касается сохранения санкций, как наиболее действенного способа противодействия агрессивной политике России”, - подчеркнул Кличко.

“Украине нужен мир, но не любой ценой. Мы не имеем права дать агрессору возможность реализовать его план “урегулирования”. Даже частично. Потому что это создаст ситуацию, когда суверенитет Украины будет под постоянной угрозой. Это также будет поощрять дальнейшее агрессивное поведение России, грозит общеевропейской безопасности и стабильности”, - сказал мэр Киева.

Также Кличко с Курцом обсудили тему важности усиления местной демократии и развития самоуправления.

“Для нас важен опыт Австрии в многих сферах общественно-политической жизни, ваш опыт в создании эффективной, стабильной экономики. Для нас важно политическое, экономическое и торговое сотрудничество с Австрией”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что Украина высоко ценит усилия Себастьяна Курца в развитии украино-австрийских отношений.

Виталий Кличко вместе с Себастьяном Курцом посетил мероприятие, организованное Австрийской народной партией до внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в Австрии 29 сентября. В Политической академии Австрийской народной партии состоялась встреча с первой десяткой кандидатов от партии.

Австрийская народная партия, основана в 1945 году, является самой многочисленной политической силой страны и насчитывает свыше 600 тысяч членов.

На предстоящих выборах партия имеет высокие шансы победить, а Себастьян Курц - вернуться на пост федерального канцлера Австрии.