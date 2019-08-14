Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, работы не прекращаются и ночью - Кличко (фото)

Уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода.

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью.

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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу сентября восстановить трамвайное движение», - отметил Кличко.

По его словам, уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.