Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, работы не прекращаются и ночью - Кличко (фото)
17:33, 14 августа 2019Киев
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Уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода.
Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста
Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью.
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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
«Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу сентября восстановить трамвайное движение», - отметил Кличко.
По его словам, уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.
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