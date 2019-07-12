Почти полтысячи столичных многоэтажек уже приняли участие в программе «70/30» - Кличко

Кличко заявил, что Киев имеет самые масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов.

Около 80 процентов столичных многоэтажек требуют ремонта. Ориентировочная стоимость оновленння старых домов - 10 миллиардов гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время круглого стола «Спасение старого жилищного фонда», в котором приняли участие эксперты-строители, председатель ОО "Союз владельцев жилья Украины" Алексей Кучеренко, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

«В Киеве – около 80 процентов многоэтажек нуждаются в ремонте. Не точечном или частичном, а комплексном капитальном ремонте. Ориентировочная сумма необходимых средств - 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета», - подчеркнул Кличко.

По его словам, новое профильное законодательство, в частности Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и другие определяют: собственниками многоквартирных домов являются граждане и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

«Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия должной информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили сам-на-сам с проблемой старой неремонтированной 30-40 лет «хрущевки» или «сталинки». А ремонт дома - это не только краска для стен в подъезде. Это - обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, другое», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко заявил, что Киев имеет самые масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Почти полтысячи многоэтажек уже приняли участие в программе «70/30».

«Но этих объемов недостаточно на фоне стремительного «старения» зданий. Именно поэтому, я убежден, на уровне государства необходимо выработать эффективный механизм реновации жилищного фонда. Участниками которого стали правительственные структуры, муниципалитеты и домовые общины, которым мы должны предоставить возможности сохранить и восстановить свое жилье», - отметил Кличко.