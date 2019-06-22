Братья Кличко получили почетные медали турнира Mr Olympia

В Киев медали привез доверенное лицо директора компании Weider Энтони Кейн.

Братья Кличко награждены почетными медалями турнира Mr Olympia. Медали - свою и брата - получил мэр Киева Виталий Кличко. Эти награды - эксклюзивные, владеть ими могут только участники турнира. Поэтому Виталий и Владимир Кличко стали первыми, кому компания Weider - основатель международного турнира по бодибилдингу, вручила медали в качестве почетного подарка. Кстати, такая же есть и у давнего друга мэра столицы - Арнольда Шварценеггера.

В Киев медали привез доверенное лицо директора компании Weider Энтони Кейн. Он также откроет фестиваль Weider Body Fest 2019, который пройдет в столичном спортивно-развлекательном комплексе X-PARK 22 июня этого года.

«Наш город становится все более популярным среди спортсменов со всего мира. Мы постоянно проводим крупные спортивные соревнования. Мы создаем условия, чтобы сами киевляне могли заниматься спортом - открываем новые спортивные площадки, футбольные поля, спортивные залы. Скоро откроем обновленный легкоатлетический манеж в столице», - заявил Виталий Кличко.

Он также рассказал гостям о знаменитом украинском богатыре Ильи Муромце, залог которого много веков назад стоял на одном из островов вблизи Киева. По словам мэра столицы, богатырские традиции в Украине живы и до сих пор.

В свою очередь Энтони Кейн отметил, что награды Mr Olympia были вручены братьям Кличко за их спортивные и волонтерские достижения.

«Арнольд Шварценеггер завоевывал титул Mr Olympia 7 раз, так же братья Кличко завоевали 7 чемпионских титулов в боксе. Философия братьев Вейдеров утверждает: если ты в состоянии построить тело своей мечты, ты можешь достичь чего угодно, - отметил Кейн. - Украине сегодня нужны здоровые и сильные граждане, которые смогут справиться с вызовами, стоящими перед страной. Братья Кличко являются олицетворением этих принципов, и делают невероятный вклад в дальнейшее развитие здоровой сильной нации», - подчеркнул Энтони Кейн.

Турнир Mr Olympia появился благодаря тренеру и основателю Международной Федерации бодибилдинга Джо Вейдеру в 1965 году. За годы существования Mr Olympia его чемпионами становились 14 спортсменов.