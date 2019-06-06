В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

В КГГА напоминают: правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара.

С начала лета Департаментом городского благоустройства выдано 25 поручений на демонтаж 137 летних площадок при заведениях общепита, которые были размещены на территории Киева в незаконный способ. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов.

Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, сообщает пресс-служба КГГА.

В теплую погоду летние террасы особенно популярны среди посетителей киевских ресторанов и кафе. Вполне логичным является желание жителей города насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Но, позаботившись о комфорте своих клиентов, владельцы заведений питания не учли интересы пешеходов. Так, летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и помех для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газонам, а в худшем – выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем, отмечают в КГГА.

«Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должен быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавать неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро», – отметил Тарас Панчий.

В электронной базе КП «Киевблагоустройство» учитывается 987 летних площадок, из которых 324 размещены на столичных улицах в соответствии с Правилами благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и уплачивают взносы в городской бюджет.

«Для борьбы с недоброчесними предпринимателями, которые расширяют свои заведения питания до зон ограничения, инспекторами благоустройства совместно с полицией принимаются все меры, чтобы устранить такие нарушения. Киев является уникальным городом в прозрачности освещения информации о деятельности того или иного объекта, который расположен на столичной территории. Это значит, что каждый может зайти на сайт градостроительного кадастра и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И, соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551», – подвел итоги Тарас Панчий.

Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:

Площадки устанавливаются исключительно возле стационарных (капитальных) заведений ресторанного хозяйства. При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (за пределами парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов. Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно только при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений. Площадки должны размещаться без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Запрещается размещение площадок: