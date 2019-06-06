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В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

11:16, 06 июня 2019
Киев
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Фото kyivcity.gov.ua

С начала лета Департаментом городского благоустройства выдано 25 поручений на демонтаж 137 летних площадок при заведениях общепита, которые были размещены на территории Киева в незаконный способ. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов.

Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, сообщает пресс-служба КГГА.

В теплую погоду летние террасы особенно популярны среди посетителей киевских ресторанов и кафе. Вполне логичным является желание жителей города насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Но, позаботившись о комфорте своих клиентов, владельцы заведений питания не учли интересы пешеходов. Так, летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и помех для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газонам, а в худшем – выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем, отмечают в КГГА.

«Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должен быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавать неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро», – отметил Тарас Панчий.

В электронной базе КП «Киевблагоустройство» учитывается 987 летних площадок, из которых 324 размещены на столичных улицах в соответствии с Правилами благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и уплачивают взносы в городской бюджет.

«Для борьбы с недоброчесними предпринимателями, которые расширяют свои заведения питания до зон ограничения, инспекторами благоустройства совместно с полицией принимаются все меры, чтобы устранить такие нарушения. Киев является уникальным городом в прозрачности освещения информации о деятельности того или иного объекта, который расположен на столичной территории. Это значит, что каждый может зайти на сайт градостроительного кадастра и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И, соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551», – подвел итоги Тарас Панчий.

Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:

  1. Площадки устанавливаются исключительно возле стационарных (капитальных) заведений ресторанного хозяйства.
  2. При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (за пределами парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов.
  3. Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно только при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.
  4. Площадки должны размещаться без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Запрещается размещение площадок:

  • на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях, если это препятствует свободному движению пешеходов;
  • на проезжей части улиц и дорог;
  • на зеленых насаждениях и газонах;
  • если устройство площадки создает угрозу для здоровья и/или жизни людей;
  • на расстоянии ближе 20 метров в обе стороны по тротуару от установленного дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта;
  • на искусственных сооружениях (кроме случаев, когда их размещение предусмотрено проектом строительства или реконструкции, утвержденным в установленном порядке);
  • на расстоянии ближе 20 метров до перекрестков улиц;
  • на открытых (летних) площадках запрещается установка сцен, эстрад, танцевальных площадок и т. п., грилей и мангалов;
  • на открытых (летних) площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящую аппаратуру.
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