В центре Киева завтра из-за проведения Евромарафона ограничат движение всех видов транспорта

Перекрытие движения будет введено с 9.00 до 15.00.

В центре Киева завтра в первой половине дня будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением Евромарафона.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Перекрытие движения транспорта будет введено с 9.00 до 15.00 на таких участках дорог: улица Большая Васильковская - от улицы Евгения Коновальца до площади Льва Толстого; улица Жилянская - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели; улица Эспланадная - от улицы Рогнединской до улицы Саксаганского; улица Саксаганского - от улицы Эспланадной до площади Победы; проспект Победы - от улицы Гарматной до площади Победы в направлении центра.

В то же время для проезда будут открыты проспект Победы (четная сторона); улица Дегтяревская; улица Жилянская до НСК "Олимпийский"; улица Борщаговская.

Как сообщает «Киевпастранс», 12 мая с 8.00 ориентировочно до 15.30 в связи с проведением IV Kyiv Euro Marathon будут изменены маршруты наземного общественного транспорта.

По информации КГГА, Kyiv Euro Marathon проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС. В 2019 году главной целью этого мероприятия является празднование дней Европы в Украине, демонстрация приверженности общим ценностям всех стран континента, привлечение киевлян к активному образу жизни.

По данным организаторов, 12 мая на старте соберется более 3 тыс. бегунов из разных стран мира. В программе марафона дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество - соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. Финишеров всех дистанций ждут памятные медали.