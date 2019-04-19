Киев привлечет Францию и Польшу к сохранению находок на Почтовой площади - КГГА

Киев будет использовать опыт Франции и Польши в работе будущего Центра консервации археологических находок.

Об этом сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк во время закрытия международной научно-практической конференции «Культурное наследие: пути сохранения».

«Вчера мы провели международную научно-практическую конференцию с участием специалистов из лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) и Музея археологии в Познани. Также были привлечены и отечественные специалисты из заповедника «Хортица», Научно-исследовательского реставрационного центра Украины, Института археологии Киева Института прикладной физики. Это не просто интересно, но и очень важно для нас с точки зрения заимствования опыта при создании нашего Центра консервации предметов археологии. Процесс уже запущен и надеюсь, что уже скоро мы получим наш центр консервации предметов археологии, особенно древесины, поскольку археологи постоянно сталкиваются с проблематикой консервации древесины», – сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Процесс вымачивания – подготовки древесины к консервации – везде одинаков: выдержка дерева в растворе в течение года.

А вот что касается методик именно консервации, то в Гренобле, в лаборатории ARC Nucle art, используют несколько вариантов. Они могут занять от нескольких дней до нескольких лет. Самый дешевый, но при этом самый длительный метод просушки длится год – это природный метод, когда древесина сохнет в подвешенном состоянии при определенном температурном режиме и уровне влажности. Второй метод – глубокое замораживание при -30°С – занимает несколько дней.

Есть еще один интересный способ консервации – обработка раствором и гамма-облучения, но он подходит только для небольших предметов. Этот метод сами французы часто используют в коммерческих целях: обрабатывают на заказ дорогой паркет и мебель из ценных пород дерева.

Специалист из Польши Матеуш Сикора (Музей археологии в Познани) также рассказал об их методах консервации и реставрации, хранения и экспонирования предметов археологии.

«Невероятно полезный доклад от «Хортицы». Довольно интересные методики консервации, которые пригодятся во время консервации деревянных находок на Почтовой площади. Я уверен, в работе нашего центра консервации пригодится весь опыт, что мы получили от наших гостей в рамках конференции», – добавил Александр Никоряк.