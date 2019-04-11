Кличко: На строительстве велосипедно-пешеходного моста используются самые современные технологии

Мэр столицы подчеркнул, что уже на следующей неделе ванты для моста будут готовы и отправлены в Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в немецком городе Гельзенкирхен завод компании Bridon-Bekaert - известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов.

Сегодня на заводе заканчивают изготавливать на заказ Киев ванты (тросы) для пешеходно-велосипедного моста, который возводят в столице Украины.

"Я посмотрел, как идет работа над тросами, которые нам необходимы для нового пешеходного моста и провел переговоры с руководством немецкой компании относительно нашего дальнейшего сотрудничества. Уже на следующей неделе ванты будут готовы и их отправят в Киев", - отметил Кличко.

Также ведет переговоры об изготовлении на заводе в Германии вант подрядчик, строящий Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве.

"Для нас важно сотрудничество и доверие таких всемирно известных компаний к Киеву как надежному партнеру. - Чтобы на объектах, которые строим, мы применяли самые лучшие технологии, самое качественное оборудование", - сказал мэр столицы.

Компания Bridon-Bekaert сегодня имеет 16 производственных предприятий в различных городах мира. И является одним из крупнейших производителей всех видов промышленных стальных тросов - для нефтяной и газовый промышленности, для строительства объектов инфраструктуры.

Немецкий завод Bridon-Bekaert раньше производил и конструкции для НСК "Олимпийский" в Киеве, который реконструировали перед Евро-2012.