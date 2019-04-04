Кличко призвал Киевраду работать эффективно, несмотря на политические страсти вокруг

Виталий Кличко призвал депутатов отложить популизм, лозунги и лишние эмоции и работать на благо киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киеврады эффективно работать, несмотря на политические страсти, бушующие вокруг. Об этом он заявил перед началом заседания Киеврады.

“У нас сегодня заседание, на котором должны принять необходимые изменения в бюджет столицы. Киеврада должна эффективно работать, несмотря на политические страсти, бушующие вокруг”, - сказал Кличко.

Он отметил, что первый тур выборов Президента Украины в Киеве 31 марта состоялся демократично, без нарушений и фальсификаций. И подчеркнул необходимость обеспечения таких же условий для голосования во втором туре. Для этого правоохранители и политики должны работать вместе, чтобы не допустить возможных провокаций и дестабилизации ситуации в столице.

“Политическая борьба очень напряженная. Внимание мира сегодня приковано к Украине. И мы не имеем права потерять репутацию государства, которое борется за свое демократическое, европейское будущее. Потому что выборы завершатся, и важно, как дальше будет двигаться и развиваться наша страна и наша столица. Поэтому мы должны стиснуть зубы и работать”, - добавил мэр Киева.

Виталий Кличко призвал депутатов отложить популизм, лозунги и лишние эмоции и работать на благо киевлян.

“От городской власти киевляне ждут работы и конкретных дел. А их у нас много. У нас начался дорожный сезон, обновляем столичные автодороги, продолжаем ремонтировать парки, строить сады и школы, объекты туристической инфраструктуры”, - подчеркнул он.

Также мэр Киева напомнил, что с 6 апреля в столице завершается отопительный сезон и начинается ремонт теплосетей на самых проблемных участках.