Материальную помощь от города в ближайшее время получат 26 тысяч киевлян-воинов АТО – КГГА

Размер указанного пособия составляет 5 тыс. грн на одного человека.

В этом году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые Киевская городская государственная администрация предоставляет участникам боевых действий на Востоке и членам их семей.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по самоуправляющихся полномочиях Марина Хонда, пишет официальный сайт КГГА.

«На выполнение целевой программы КГГА «Забота. Навстречу киевлянам» уже в ближайшее время будет осуществлено 26 269 выплат ежегодной материальной помощи участникам АТО, в частности, и воинам-добровольцам, которые получат такую выплату впервые», – отметила Марина Хонда.

Она уточнила, что размер указанного пособия составляет 5 тыс. грн на одного человека. Средства перечислят на карточку киевлянина.

«На эти выплаты городской социальной программой предусмотрено 131,4 млн гривень», – рассказала Марина Хонда.

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По словам заместителя председателя КГГА, по 5 тыс. грн ежегодной материальной помощи после личных обращений смогут получить и члены семей участников АТО, которые находятся в плену или пропали без вести. Кроме того, 7 киевских семей погибших бойцов получат в апреле по 5 тыс. грн помощи на погребение.

«В то же время члены семей погибших или умерших участников АТО, как и родные погибших или умерших участников Революции Достоинства, получат на счет карточки киевлянина по 25 тысяч гривень ежегодной помощи», – отметила Марина Хонда.

По ее словам, из городского бюджета будет осуществлено 573 такие выплаты на общую сумму свыше 14 миллионов грн.

Заместитель председателя КГГА напомнила, что 14 марта воины-добровольцы столицы получили первые удостоверения, которые предоставляют те же льготы, что их имеют бойцы АТО. 16 таких удостоверений Марина Хонда вручила во время торжеств по случаю празднования Дня украинского добровольца. По ее словам, льготы касаются медицинского обслуживания, жилищно-коммунальных услуг. Марина Хонда отметила, что этого решения добровольцы ждали годами, поэтому в КГГА ожидают большого количества заявок на получение удостоверения.

Как сообщала заместитель председателя КГГА, решение о предоставлении удостоверения и соответствующих льгот принимается Комиссией по вопросам оказания на территории города Киева удостоверение бойца-добровольца, который принимал участие в защите территориальной целостности и государственной границы суверенитета на востоке Украины. Комиссия также принимает решения о предоставлении удостоверения члена семьи погибшего (умершего) бойца-добровольца.

Как получить удостоверение воина-добровольца и оформить соответствующие социальные выплаты и льготы, можно узнать по ссылке.