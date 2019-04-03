«Мир канцелярии 2019» – главная выставка украинского рынка канцелярских товаров

03 апреля в Киеве в Выставочном центре «АККО Интернешнл» открылась 19-я специализированная выставка канцелярских товаров и принадлежностей для офиса «Мир канцелярии 2019». Участники выставки представляют 240 брендов в 26 товарных категориях и презентуют лучшие новики сезона.

«Мир канцелярии» – главное событие канцелярского ринка Украины с четкой специализацией. Тематика выставки охватывает основные категории продукции для школы, офиса и творчества. Это бумажно-беловая продукция, письменные принадлежности, техника для офиса и презентаций, канцелярские мелочи, папки и товары для организации архивов, галантерея, школьные принадлежности и канцелярия, товары для творчества и хобби для детей и взрослых.

В этом году 68 участников выставки представляют больше 240 брендов из 30 стран мира.

Посетителей выставки «Мир канцелярии» ждет множество новинок.

Компания «КОЛОП» представляет электронный штамп e-mark, который соединяется с мобильным устройством через Wi-Fi и наносит цветные отпечатки высотой до 14 мм и длиной 150 мм на бумагу, ткань, дерево, стекло, металл или пластик. Изображения для печати можно создавать и редактировать в бесплатном приложении.

Компания «АНКОР-ДА» презентует широкоформатные магнитно-маркерные доски Nobo Nano CleanTM с лаковым покрытием, которое невероятно просто очищать.

Одним из рекордсменов по количеству новинок в категории товаров для творчества является компания «АРТ-ЭКСПРЕСС УКРАИНА». Она представляет профессиональные акварельные, масляные и акриловые художественные краски, акриловые краски для росписи тканей и многое другое.

Датская компания HAMELIN на выставке «Мир канцелярии» впервые знакомится с Украиной. Компания производит продуманные и удобные блокноты, органайзеры, тетради известного всей Европе бренда Oxford.

Программа выставки насыщена деловыми мероприятиями и презентациями.

Компания «МАКРО ПЛЮС ТРЕЙДИНГ» представит новые коллекции бренда Parker. Компания «ИМПОРТ-ОФИС УКРАИНА» приглашает своих партнеров на презентацию торговых марок ZiBi, Buroclean и Maped, а также ежедневников 2020 от Buromax. Представители «АРТ-ЭКСПРЕСС УКРАИНА» совместно с профессиональными художниками протестируют и обсудят новые акварельные краски ROSA в тубах. Завершит деловую программу семинар юридической компании «Фиделиум», на котором опытные юристы расскажут о защите авторских прав.

Выставка «Мир канцелярии» ознакомит с канцелярскими трендами и даст новый импульс активности бизнеса, ведь именно здесь можно увидеть интересные и актуальные новинки, найти надежного партнера и клиента. В завершение выставки участники смогут присоединиться к инициативе организаторов и передать часть продукции со своих стендов на благотворительные цели.

Подробно про выставку на сайте http://stationery-expo.com.ua/