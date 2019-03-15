Киев начинает масштабный проект по реконструкции Бортнической станции - Кличко

Бортническая станция аэрации является одним из крупнейших комплексов очистных сооружений в Восточной Европе и единственной станцией очистки сточных вод в Киеве.

Киев начинает реализацию одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в Украине - по реконструкции Бортнической станции аэрации.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня, ЧАО "АК "Киевводоканал" как заказчик реализации пректа, объявил международный тендер на выбор генеральной подрядной организации для выполнения строительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации”, – отметил Кличко.

Бортническая станция аэрации является одним из крупнейших комплексов очистных сооружений в Восточной Европе и единственной станцией очистки сточных вод в Киеве.

Основные цели проекта, который реализуется за средства внешних заимствований, - это обеспечение стабильного функционирования очистных сооружений Бортнической станции, улучшение экологической ситуации в регионе и улучшение здоровья общины.

Сумма кредита на реализацию проекта, который предоставляет правительство Японии, составляет 108,193 миллиарда японских иен - это около 970 миллионов долларов.

Важно отметить, что условия кредитования проекта являются выгодными для Украины. Кредит предоставляется на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.

По условиям кредита, 30% от общей стоимости строительного контракта должны составлять товары и услуги, поставляемые из Японии.

“Кроме того, реконструкция станции положительно повлияет на экологию столицы, мы получим и большие инвестиции в экономику Киева. Ведь 70% от общей суммы, которая будет потрачена на проект, будет "работать" на столицу. Потому что реализация такого проекта - это и новые рабочие места, и загрузка производственных мощностей отечественных предприятий”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации – 6 лет.

На сегодня Японское агентство международного сотрудничества Джайка, что выступает кредитором от правительства Японии, официально согласовало всю тендерную документацию.