В 2019-2022 годах во всех районах Киева реконструируют 189 устаревших светофоров – КГГА

Также предлагается внедрить на светофорных объектах автоматизированную систему учета электроэнергии.

В 2019-2022 годах во всех районах Киева реконструируют 189 устаревших светофорных объектов.

Их адресный перечень утвержден распоряжением КГГА № 363.

На балансе коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» находятся 646 светофорных объектов, большинство из которых было построено в прошлом веке. В связи с многолетней эксплуатацией, их сети электропитания (кабель питания) и сети управления (контрольный кабель) требуют замены.

КП «Центр организации дорожного движения», который определен заказчиком соответствующих работ, должен в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, выбрать генеральные проектную и подрядную строительную организации.

Этим распоряжением КГГА также предлагается внедрить на светофорных объектах автоматизированную систему учета электроэнергии.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, для определения технического состояния светофорных объектов в 2017 году приказом коммунального предприятия «Киевдорсервис» была создана специальная комиссия. Она утвердила адресный перечень светофорных объектов, которые нуждаются в обновлении в связи с отсутствием учета электроэнергии, необходимостью замены сетей электропитания и управления.

Финансирование работ по реконструкции светофорных объектов будет осуществляться в рамках Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.