Кличко приветствовал решение парламента о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Он отметил, что европейский курс – безальтернативен для Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киеврады приветствовал решение парламента о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО.

“Верховная Рада конституционным большинством – более 300 голосов – закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. Это очень важное решение для необратимости курса, который избрало наше государство”, - заявил Кличко. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

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Он отметил, что европейский курс – безальтернативен для Украины.

“Я убежден, что это – единственно правильный курс, которым мы должны двигаться, несмотря на попытки отдельных политических сил развернуть страну “back to USSR”, - сказал Кличко. - Мы там были. Нам нечего там искать. Наше будущее – в большой европейской семье!” – подчеркнул мэр Киева.

Сегодня Верховная Рада Украины закрепила в Конституции как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.