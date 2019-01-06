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Из-за ухудшения погодных условий коммунальщики повысили количество снегоуборочной техники - КГГА

12:46, 06 января 2019
Киев
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Дороги от снега в столице очищают более 390 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке / фото УНИАН

Предприятия «Киевавтодора» работают в усиленном режиме. Учитывая ухудшение погодных условий, днем автодоровцы увеличили количество спецтехники – сейчас 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева.

Также бригады по ручной уборке не прекращают работы по обработке посыпочными материалами и уборке столицы от снега.

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Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Работы идут одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» настойчиво обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Теги: #Киевавтодор#снегоуборочная техника в Киеве