Кабмин просят застраховать украинских учителей от коронавируса

Чиновников также просят увеличить финансирование образовательной отрасли на период карантина.

Украинских учителей могут застраховать на случай заболевания коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

С соответствующей просьбой к Кабмину обратился профсоюз работников образования и науки, о чем сообщается на его официальном сайте.

В частности, в профсоюзе считают, что организация образовательного процесса в условиях карантина должна быть урегулирована государственными нормативно-правовыми актами, а не локальными решениями учебных заведений, к тому же без соответствующего финансового обеспечения.

"В условиях нового формата образовательной деятельности, обусловленного эпидемиологической ситуацией, на педагогов, в частности учителей, преподавателей, воспитателей, кроме функций осуществления образовательного процесса, возложена еще и задача относительно организационных мер его обеспечения в условиях дистанционного обучения, различных коммуникаций с учащимися и их родителями, что приводит к повышению интенсификации их труда, сложности и напряженности в работе", - говорится в сообщении.

Среди прочего, Кабмин и Минобразования просят принять следующие меры:

соответствующего увеличения финансирования образовательной отрасли на период карантина и недопущения распространения этого заболевания и скорейшего введения целевой государственной образовательной субвенции на эту цель;

введение обязательного государственного страхования на случай заболевания коронавирусной болезнью работников учебных заведений и разработать соответствующий порядок его осуществления;

принятие решения о направлении средств специально созданного Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями на период действия карантина на финансирование нужд учреждений образования;

возвращение Министерству образования и науки Украины изъятых из его бюджетных программ в этот фонд расходов в объеме более 4,9 млрд гривень.

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки в Украине установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19. Также в Украине произошел резкий скачок инфицирования за сутки 1 974 новых случаев. При этом выздоровели от смертельной инфекции 763 человека.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 220 случаев коронавирусной болезни. Четверо больных умерли.

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Автор: УНИАН