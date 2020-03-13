Фонд соцстрахования компенсирует украинцам утраченный заработок при симптомах ОРЗ и подозрении на коронавирус

В то же время законодательством не предусмотрено предоставление фондом помощи по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома по причине карантина.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансирует оказание помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок, в частности, при обнаружении врачом симптомов острого респираторного заболевания и подозрения на COVID-2019.

Об этом сообщается на сайте ФССУ.

В сообщении отмечается, что размер выплат по больничным, как и обычно, зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной заработной платы работника. Этот вид материального обеспечения выплачивается фондом начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ним дома или в условиях стационара, фонд компенсирует утраченный за это время заработок начиная с первого дня ухода.

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В то же время в ФССУ отметили, что законодательством не предусмотрено предоставление фондом помощи по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома по причине наложенного карантина.

Для получения пособия по временной потере трудоспособности от ФССУ застрахованное лицо должно передать полученный листок нетрудоспособности работодателю. Для предоставления работнику материального обеспечения работодатель заполняет заявление-расчет по установленной форме и передает в рабочий орган фонда в бумажном или электронном виде.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

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11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

По данным Министерства здравоохранения, на утро пятницы, 13 марта, в Украине были зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Сегодня в Украине зарегистрировали первый случай смерти от COVID-2019.