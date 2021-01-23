Пострадавший мужчина умер в квартире.

В Днепре 31-летний мужчина умер спустя несколько дней после избиения собственным братом.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, сегодня днем в полицию позвонил мужчина и рассказал, что его брат не подает признаков жизни. Спасти его не удалось.

Предварительно установлено, что несколько дней назад между братьями произошла ссора, которая закончилась дракой и поножовщиной. Они решили не обращать внимание на инцидент и не вызывать врачей, проводя лечение самостоятельно.

Сегодня пострадавший умер в квартире. У него на теле обнаружили следы побоев и ножевое ранение в живот.

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Автор: Юрий Годован