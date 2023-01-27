Уроженка Одесской области патрулировала на блокпостах, обеспечивала "правопорядок" в городе Макеевка.

Женщину-полицейскую "ДНР"-уроженку Одесской области заочно приговорили до 15 лет заключения.

"Прокурором в суде доказано, что женщина в 2014 году вступила в подразделение террористической организации "ДНР", так называемого "отдела общественной безопасности Макеевского ГУ МВД "ДНР" в звании прапорщика полиции", - говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Осужденная патрулировала на блокпостах, обеспечивала "правопорядок" в городе Макеевка, убеждала местное население в легитимности преступной деятельности так называемой "полиции ДНР" и самопровозглашенной власти.

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Во время своей деятельности она неоднократно поощрялась и за достижение высоких результатов ее внесли на доску почета так называемого "МВД "ДНР".

Сейчас в порядке специального судебного разбирательства уроженка Одесской области осуждена за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Она признана виновной и ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей-сепаратистов

Приморский районный суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который служил в "ЛНР". Как отмечается, фигурант - уроженец города Первомайск Николаевской области, который был зачислен в запас Вооруженных сил Украины призывной комиссией Любашевского района Одесской области в состав рядовых на должность оператора электронно-вычислительных машин.

В Одессе до 14 лет лишения свободы заочно осуждено командира штурмовой роты "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.