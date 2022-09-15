Сейчас мужчина в составе так называемой "народной милиции" работает в охране военной комендатуры в Донецке.

В Одессе к 14 годам лишения свободы заочно приговорен командир штурмовой роты "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в порядке специального судебного разбирательства за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) осужден житель Измаила. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Прокурором в суде доказано, что мужчина в июне 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование так называемой 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыл", - говорится в сообщении.

Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР".

Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

В УСБУ в Одесской области добавили, что указанный житель Одесской области по собственной инициативе присоединился к незаконному вооруженному формированию. Как старший командир-стрелок штурмовой роты группировки террористов он принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Впоследствии боевик присоединился к террористической организации "ДНР". В составе так называемой "народной милиции" он находится по настоящее время на должности охранника полка охраны военной комендатуры в Донецке.

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