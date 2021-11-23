Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Они через "коллег на свободе" выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений.

"С целью хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили к ним в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара. Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, который визуально идентичен оригинальному сайту объявлений. Как следствие, получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств осуществлялось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем", - говорится в сообщении.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3 месяцев, обмануто немало лиц из всех регионов страны. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тыс. грн.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную "прибыль" от мошеннических действий они использовали на содержание криминальных кругов.

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Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы. Планируется сообщение о подозрениях ее активным участникам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев предупредили об активизации мошенников, которые звонят людям и говорят, что их родственники якобы попали в плен.

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Автор: Светлана Макринская