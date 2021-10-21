"Бизнесмены" из мест лишения свободы придумали новый способ для обмана доверчивых людей.

На фоне повышения цен и тарифов в Украине активизировались мошенники. В этот раз злоумышленники придумали новый способ для выманивания денег, который уже набирает обороты по всей стране. Для этого нечестные люди используют приложение для вызова такси.

Мошенники притворяются водителями из службы такси и просят назвать код, который приходит по SMS, с одним из таких преступников сумел поговорить блогер Дмитрий Назаренко.

По словам блогера, мошенниками являются люди из мест лишения свободы. Они "разводят" украинцев, как маленьких детей, используя для этого приложение для вызова такси Bolt.

В чем суть мошеннической схемы

Мошенники звонят случайному человеку и представляются водителями службы такси. Затем лжетаксисты рассказывают "байку" о том, что они якобы случайно приняли заказ от клиента с номера, на который позвонили.

После этого мошенники утверждают, что у них будут проблемы и они могут потерять работу. Поэтому они просят свою жертву о помощи. Для "спасения" лжетаксиста нужно лишь одно - код из SMS, который приходит на телефон. Эти четыре цифры якобы помогут отменить заказ.

Но на самом же деле, так мошенники получают доступ к банковской карте.

Злоумышленники просто пытаются войти в профиль пользователя в приложении такси. В больших городах практически у каждого установлены сервисы, такие как Bolt, поэтому мошенникам легко найти жертву.

Читайте также"Новая почта" предупредила о новой мошеннической схеме: что нельзя делатьПреступники вводят номер телефона своей жертвы при входе в приложении, после чего они обманом получают код для авторизации. В результате мошенники входят в аккаунт доверчивого человека и смотрят, привязана ли к нему банковская карта. Если жертва пользуется службой такси, то она в ловушке - злоумышленники списывают деньги с карты, вернуть их очень сложно.

Мошенники делают заказы на тысячи гривень, лишая украинцев их денег. Блогер перезвонил на номер одного из преступников и оказалось, что тот представлялся таксистом и "разводил" людей, находясь в местах лишения свободы.

Обезопасить себя от мошенников просто: важно никогда не передавать неизвестным людям кода и пароли, которые приходят по SMS. Ранее УНИАН сообщал о других новых способах интернет-мошенничества, которые преступники используют для получения чужих денег.

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Автор: Полина Кузенко