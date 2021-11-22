Телефонные мошенники вымогают деньги у родственников военных.

Украинцев предупредили об активизации мошенников, которые пользуются доверчивостью людей и манипулируют на их эмоциях. Злоумышленники звонят в основном родственникам военных и сообщают им о том, что их близкий человек попал в плен.

О том, как не стать жертвой злоумышленников, на своей странице в Facebook рассказал спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Представитель Службы безопасности Украины рассказал, что в последнее время снова активизировались телефонные мошенники, которые звонят украинцам и действуют по схеме "Ваш сын в плену". Злоумышленники выбирают время для звонков, чтобы дестабилизировать состояние будущей жертвы. Они звонят в основном ночью или вечером, при этом они манипулируют на эмоциях и используют фактор неожиданности.

"Разговор строят по схеме: вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа...)?.. Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить...", - рассказал Левченко.

Читайте такжеМошенничество на "тысяче вот Зеленского": юрист раскрыл новую схему и сказал, как не стать жертвМошенники пытаются убедить свою жертву в том, что ее родственник действительно находится в беде, а для его освобождения нужно передать деньги. Обычно они говорят, чтобы средства отправлялись на банковскую карту или по номеру телефона.

"Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы лишить людей возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию "от первоисточника", - добавил Левченко.

Как не стать жертвой телефонных мошенников - советы СБУ

Никогда нельзя называть неизвестным имя своих родственников. Кроме этого, никогда не нужно поддаваться панике и спешить выполнять условия аферистов.

Если неизвестные сообщают о том, что кто-то попал в плен, нужно попросить их назвать ФИО и дату рождения пленного человека. Обычно мошенники выбирают телефонные номера путем случайного набора, поэтому они могут не знать никакой информации.

Также нужно обязательно узнать, в какой части и в каком городе проходил военную службу родственник, о котором идет речь в разговоре.

Мошенники могут сказать, что звонить этому родственнику нельзя. Однако это ложь. Нужно как можно быстрое позвонить родственнику, который "попал в плен", а также тем людям, которые могут находиться рядом с ним. Также стоит позвонить другим родственникам, которые могут что-то знать об этом инциденте.

В любом случае нельзя присылать деньги за "освобождение" родственника. Прежде всего нужно позвонить в СБУ и полицию.

Кроме этого, правдивую информацию о родственниках, которые якобы попали в плен, можно получить в объединенном центре по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС. Это можно сделать по телефону (044) 255-84-35. В СБУ также добавили, что все звонки о мошенничестве являются конфиденциальными и тщательно проверяются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Новая почта" предупредила клиентов о новой мошеннической схеме и рассказала, как не потерять посылку.

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Автор: Полина Кузенко