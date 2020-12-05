Ранее в Интернете появился видеоролик с изображением мужчины в балаклаве, который угрожает украинцам венгерского происхождения. Вчера на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае их ждет физическая расправа.

Полиция открыла еще два уголовных производства по фактам угроз в адрес украинцев венгерского происхождения.

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Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции, об этом председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил 4 декабря, комментируя письма с угрозами физической расправы, которые получили граждане Украины венгерского происхождения на Закарпатье.

4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае их ждет физическая расправа.

По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

За несколько дней до этого в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в балаклаве и военной форме угрожала гражданам Украины венгерского происхождения физической расправой. Полицейские установили личность человека, вероятно причастного к этому преступлению.

«Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила», - сообщил Клименко.

Председатель Национальной полиции подчеркнул, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепи. И не исключено, что в этой истории есть иностранный "след".

«Я полностью поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают. Полиция сделает все для того, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни и защитить жизнь и достоинство людей», - подчеркнул Клименко.

Подозрительный ролик с якобы членом "Правого сектора"

В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов обнародовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в балаклаве, который на фоне вроде указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

После этого полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Виктория Токарева