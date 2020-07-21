Захват автобуса с людьми в Луцке: преступник выдвинул условия полиции
11:17, 21 июля 2020Происшествия
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К операции привлечен антитеррористический центр Службы безопасности.
Неизвестный захватил автобус с людьми в Луцке / фото УНИАН
Неизвестный мужчина, захвативший автобус с людьми в Луцке, выдвинул условия правоохранителям.
Читайте такжеПоявились фото и видео с места захвата заложников в автобусе в ЛуцкеОб этом пишет «Суспільне».
С преступником ведутся переговоры, с ним связываются по телефону. Как установили в полиции, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о «недовольстве системой в Украине».
По словам начальника областного управления полиции Юрия Крошко, к операции привлечен антитеррористический центр Службы безопасности.
Ранее УНИАН писал, что во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.
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