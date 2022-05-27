По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

Правоохранители разоблачили жителя Львова, который корректировал ракетные удары 18 апреля, в частности, по автосервису, в результате чего погибли четыре человека и еще четыре получили ранения.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), говорится на странице Офиса Генерального прокурора в Facebook.

"По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылая им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения", - сообщает Офис генпрокурора.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Удары по Львову 18 апреля: что произошло

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, 18 апреля около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты попали в объект военной инфраструктуры - склады, которые не использовались, одна - в здание шиномонтажа.

Была информация о семи погибших и 11 пострадавших. Среди жертв - работники станции техобслуживание автомобилей.

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