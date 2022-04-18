Сегодняшние жертвы российских оккупантов - первые погибшие в результате обстрелов Львова.

Число жертв утренней атаки на Львов выросла. Для обстрела использовали крылатые ракеты, запуск происходил из Каспийского региона.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ранее уже было известно о 6 погибших и 11 пострадавших, среди которых один ребенок. Сейчас трое пострадавших в тяжелом состоянии, у ребенка - незначительные повреждения.

Спустя несколько часов число погибших возросло.

"По состоянию на этот час известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову", - отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что данные по погибшим и пострадавшим еще могут меняться.

По имеющейся информации, для атаки на город использовали крылатые ракеты воздушного базирования, которые выпустили из Каспийского региона.

Из четырех ракет три ударили по объектам военной инфраструктуры. Среди них склады, которые не использовали. Еще одна ракета попала по шиномонтажу.

"В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства", - отметил Козицкий.

Обстрел Львова 18 апреля: что известно

Как сообщал УНИАН, утром понедельника, 18 апреля, российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Львову.

Сначала глава ОВА Максим Козицкий извещал, что российские военные совершили четыре ракетных удара. В то же время городской голова Львова информировал о большем количестве.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - писал Садовый.

Депутат Львовского горсовета Андриан Гутник заявил, что сначала оккупанты нацелили ракеты на Ивано-Франковск, но в последний момент изменили направление.

Впоследствии председатель ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в результате утреннего обстрела Львова повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В то же время глава "Укрзализныци" Александр Камышин проинформировал, что несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, и опубликовал фото.

Из-за скопления поездов, ожидавших отбой тревоги у Львов, "УЗ" информировали о возможной задержке составов.

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