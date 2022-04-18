Состояние двух травмированных в результате вражеского обстрела Львова очень тяжелое, отметил Садовой.

Среди жертв ракетного обстрела Львова - работники станции техобслуживания автомобилей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга во Львовском медиацентре "Украина" заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Одна из ракет попала в станцию техобслуживания автомобилей. Там были люди, которые только что пришли на работу. В итоге - семеро погибших, 11 травмированных, двое из них в очень тяжелом состоянии, врачи делают все возможное и невозможное. Также уничтожено около 40 автомобилей", - рассказал он.

Кроме того, по словам Садового, в восьми домах на лестничной клетке вылетели окна, также без окон осталась одна из львовских школ. От ударной волны разбиты окна и в гостинице поблизости. В ней живут эвакуированные украинцы.

Напомним, по информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты попали в объект военной инфраструктуры - склады, которые не использовались, одна - в здание шиномонтажа.

По состоянию на 12:30 известно о семи погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок.

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