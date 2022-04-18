Русские запустили управляемые ракеты и делали маневры для отвлечения.

В понедельник, 18 апреля, оккупанты ударили по Львову управляемыми ракетами. Сначала их нацелили на Ивано-Франковск, но в последний момент изменили направление.

Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник в эфире Эспрессо TV.

Во Львове стабилизировали движение транспорта, однако некоторые направления изменили. Железнодорожный вокзал также работает в привычном режиме.

"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц намеренно перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации пока не имеет. Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах, есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении, воздушная тревога предупреждала летят ракеты в сторону западной Украины, и они были направлены на Ивано-Франковск, но в последний момент были повернуты в направлении Львова", - сообщил он.

Обстрел Львова 18 апреля: что известно

Как сообщал УНИАН, утром понедельника, 18 апреля, российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Львову.

По предварительной информации главы ОВА Максима Козицкого, российские военные совершили четыре ракетных удара. В то же время городской голова Львова информировал о большем количестве.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - писал Садовый.

Впоследствии стало известно, что в результате утреннего обстрела Львова повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, и опубликовал фото.

За скопления поездов, что ожидали отбой тревоги у Львов, "УЗ" информирует о возможной задержке поездов.

Во время ракетного обстрела Львова пострадали по меньшей мере 17 человек, среди них 6 погибли.

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