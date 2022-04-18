Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами

В результате утреннего обстрела Львов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.

"Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами", - сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

"И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко", - прокомментировал он.

В пресс-службе "УЗ" проинформировали, что ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.

"Высадка и посадка на поезда возобновлены после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено", - отметили в пресс-службе.

За скопления поездов, ожидавших отбой тревоги у Львов, "УЗ" информирует о возможной задержке поездов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также сообщил, что удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Львова.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, утром понедельника, 18 апреля, российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Львову.

По предварительной информации главы ОВА Максима Козицкого, российские военные совершили четыре ракетных удара. В то же время городской голова Львова информирует о большем количестве.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - пишет Садовой.