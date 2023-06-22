Проводится разбор конструкций дома.

Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий отмечает, что сейчас выясняется, кто еще мог быть в квартирах пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Хорунжий отметил, что сегодня в 03:32 поступило сообщение о взрыве в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе Киева. В 03:44 спасатели начали эвакуацию людей и тушение пожара.

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"Взрывом были разрушены четыре квартиры, а также шесть квартир повреждены. Нам удалось эвакуировать фактически в начале этой чрезвычайной ситуации 18 человек. В ходе спасли еще двух человек", - рассказал спикер.

В результате взрыва погибли два человека, пострадали - пятеро, из них трое госпитализированы.

"На месте сейчас работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины. Дополнительно привлечен еще мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины", - сообщил Хорунжий.

Он добавил, что на месте сейчас проводится разбор конструкций.

Всего на месте работает 188 человек и 67 единиц техники. Также на месте работают психологи. Их помощь на месте получили уже 10 человек. Кроме того, людям на месте дают еду.

"Все службы работают. Национальная полиция, в частности выясняет тех, кто мог еще находиться в квартирах в эпицентре взрыва, и выясняет их фамилии, имена", - сказал спикер ГСЧС.

Хорунжий также отметил, что предварительная причина трагедии – это взрыв газа.

Кроме того, в комментарии УНИАН он отметил, что пожар в результате взрыва составлял около. Он был локализован в 05:45.

Представитель также сообщил, что тела двух погибших были обнаружены на седьмом этаже дома.

Взрыв в многоэтажке Киева

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 июня в 16-этажке в Днепровском районе Киева, по улице Малышко, произошел взрыв. В Национальной полиции назвали возможной причиной взрыва утечку газа в одной из квартир.

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