По предварительной информации, в результате взрыва в 16-этажке разрушено 4 и повреждено 6 квартир.

В Киеве в многоэтажке по ул. Малышко в Днепровском районе произошел взрыв.

Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в многоэтажке. "В 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв в 16-этажном жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций", - раскрыли детали в ведомстве.

По предварительной информации, в результате взрыва в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир. Спасены 18 человек, два человека пострадали.

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Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

В 05:45 пожар на месте взрыва был локализован.

В 06:35 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Видимо, в многоэтажке взорвался газовый баллон, поскольку в домах выше 10 этажей централизованного газоснабжения не бывает.

Взрывы газа в домах

В Украине время от времени происходят взрывы газа в жилых домах. Так, 17 мая в поселке Коцюбинское Киевской области в одной из квартир жилой многоэтажки взорвался газ, в результате чего пострадала женщина. Как сообщил тогда начальник управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, 45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть еду. Когда пыталась поджечь газ, раздался взрыв.

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