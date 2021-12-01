Злоумышленник в доме открыл огонь из травматического оружия, узнали журналисты.

В Одессе в одном из домов на ул. Академика Королева мужчине в неадекватном состоянии показалось, что за ним следил его сосед.

Мужчина не стерпел такой дерзости и прострелил из травматического пистолета глазок, расположенный в двери соседа, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса".

По его данным, злоумышленник едва не сделал соседа "одноглазым пиратом".

"…На Королева, 116 еб*нутый мужик поймал белку и ему показалось, что за ним следит его сосед… достал травмат и прострелил ему глазок, чуть не сделав его одноглазым пиратом. А чтобы мало не показалось – нацарапал на двери "х*й" и "шакал", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Одессе в окно трамвая во время движения возле одной из остановок неизвестные бросили банку из-под Nutella. Банка повредила стекло, и пассажир, который сидел в транспорте, был травмирован. По предварительным сведениям, у пассажира была травма глаза.

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Автор: Екатерина Присяжнюк