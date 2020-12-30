Мужчина угрожал потерпевшей и ее родным физической расправой, также он разбил стекла в кафе предпринимательницы и повредил два автомобиля, принадлежащих ее семье.

Сегодня в Одесской области задержан злоумышленник, вымогавший у женщины-предпринимателя 5 тыс. долл.

Читайте такжеИз Украины выдворили представителя интересов одесского «криминального авторитета» (фото)Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, разоблачен 22-летний житель города Рени - административного центра одноименного района.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина-предприниматель, у которой подозреваемый на протяжении полутора месяцев вымогал 5 тыс. долл.

«Зная о предпринимательской деятельности гражданки, мужчина раздобыл ее номер мобильного телефона и потребовал деньги, угрожая ей и членам ее семьи физической расправой», - рассказали в отделе.

При этом, чтобы показать «серьезность своих намерений», злоумышленник разбил стекла в кафе предпринимательницы и повредил два автомобиля, принадлежавших семье потерпевшей. Затем он заверил женщину, что нанесет физический вред ей, ее супругу и ребенку.

Задержали подозреваемого 30 декабря на одной из улиц Рени во время получения от женщины части суммы в размере 5 тыс. грн.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас следователи обратились с ходатайством в Измаильский горрайонный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению других людей, причастных к указанному преступлению.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая