Мэр в очередной раз призвал горожан не спешить попасть в город, ведь есть места, которые еще не успели отработать саперы.

В Ирпене грузовик подорвался на мине. В результате трагического инцидента водитель погиб.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Друзья, к сожалению, имеем несчастный случай. В микрорайоне Стоянка на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб. Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем", - отметил он.

Маркушин в очередной раз призвал горожан не спешить попасть в город, ведь есть места, которые еще не успели отработать саперы.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов, после чего в городе провели зачистку.

Мэр города Александр Маркушин рассказал, что российские военные свирепствовали в Ирпене - уничтожали все на своем пути, расстреливали жителей, издевались над женщинами, детьми и даже трупами.

Кроме того, российские оккупанты оставили кучу неразорванных снарядов, а также заминировали большую часть территории города. Растяжки находили как в лесах и на улицах, так и во дворах и домах. В связи с этим местная власть призвала людей пока что не возвращаться домой, чтобы не подвергать себя и близких опасности, и дать возможность украинским взрывотехникам проверить город и обезвредить опасные предметы.

Вас также могут заинтересовать новости: