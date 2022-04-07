Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению РФ. Бои за цветущий пригород столицы продолжались целый месяц, сейчас улицы города сильно разрушены и усеяны телами мертвых людей.
Ирпенский городской голова во время сегодняшней онлайн-конференции более подробно рассказал о преступлениях российских оккупантов в городе.
"Есть погибшие женщины и погибшие дети в том районе, который был оккупирован – тех 30% города. Когда мы освободили, мне жители наши рассказали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали, а детей и женщин оставляли", – рассказал Маркушин.
Мэр отметил, что мужчин забирали на обмен с пленными. Те, кто оккупантам не нравился, либо не хотел повиноваться – расстреливали.
"Погибли дети....Погибло много мужчин. Были нечеловеческие проявления, когда людей расстреливали, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы изгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела".
Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпенцев. По словам Маркушина, они вывозили все, что только возможно: от стиральных машин до женского белья.
Как сообщал УНИАН, 28 марта город Ирпень на Киевщине был освобожден от российских оккупантов. Сейчас город полностью закрыт на выезд, продолжается зачистка.