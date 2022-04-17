Пострадавшего с ранениями забрали в больницу.

В Тростянце на оставленной российскими военными взрывчатке подорвался мужчина, который выгуливал собаку в лесу.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Вчера в Тростянце мужчина, выгуливая собаку в лесу, подорвался на взрывчатке, оставленной российскими военными. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь", - рассказал он.

Живицкий отметил, что спасатели работают над тем, чтобы разминировать каждый клочок земли Сумской области.

В частности, к 16 апреля они нашли и обезвредили артиллерийские снаряды, гранаты и остатки мин: Конотопский район - два АС-45 мм, один АС-23 мм, Сумской район - два АС-30 мм, три АС-125 мм, пороховой заряд - 1 единица, одна граната Ф-1 и остатки ММ-120 мм.

"Часть найденной пиротехники уничтожили, часть - отправили на сортировочную площадку", - отметил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тростянце Сумской области на российских минах и растяжках подорвались уже пятеро детей. По словам мэра города, чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника. Специалисты работают без выходных, чтобы разминировать территорию, но в городе еще много дорог, которые не проверили.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о минах - их ни в коем случае нельзя трогать.

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