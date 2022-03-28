Город Ирпень Киевской области освобожден от оккупантов.
Об освобождении Ирпеня рассказал городской голова Александр Маркушин.
"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!" - отметил глава города.
Чиновник добавил, что сейчас продолжается зачистка города.
Он также отметил, что возвращаться в Ирпень пока опасно.
"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина", - подчеркнул Маркушин.
Напомним, в начале 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, расположенные поблизости. Под столицей - в Ирпене, Гостомеле, на Житомирской трассе, а также в Буче шли бои.