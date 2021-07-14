Соответствующее решение принял сегодня Богунский райсуд Житомира.

Богунский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военнослужащему, который подозревается в ранении из огнестрельного оружия 9-летнего мальчика из Новоград-Волынского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Игорь Галичанский.

Читайте такжеВыстрел в мальчика на Житомирщине: врачи "Охматдета" сообщили о состоянии ребенка (видео)"Сегодня в Богунском райсуде состоялось заседание, на котором военнослужащему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - рассказал он.

Ранения из оружия 9-летнего ребенка в Новоград-Волынском: что известно

12 июля в Житомирской области со сквозным огнестрельным ранением спины госпитализировали 9-летнего жителя Новоград-Волынского.

Правоохранители установили, что к ранению ребенка причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца мальчика.

Предварительно было установлено, что инцидент произошел вследствие неосторожного обращения с оружием.

Киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его автомобиле изъяли оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Начато два уголовных производства – по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

13 июля раненого мальчика из местной больницы доставили вертолетом МВД в Киев в больницу "Охматдет".

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Автор: Марина Чорноштан