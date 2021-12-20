Дебоширом оказался местный житель 1995 года рождения.

Вооруженный мужчина во Львове по неизвестным причинам ворвался в городской совет. Дебошира задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны во Львовской области в Facebook

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря. Во Львовском городском совете сработал сигнал "Тревога". На место инцидента сразу выехали правоохранители.

По приезду полицейские выявили мужчину, который в помещении горсовета размахивал предметом, похожим на пистолет. Дебошира сразу же задержали.

"Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался местный житель 1995 года рождения

Как ранее сообщал УНИАН, 15 декабря в Харькове в результате драки со стрельбой возле рынка с телесными повреждениями госпитализировали двух мужчин.

В этот же день одного из мужчин в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Также устанавливается личность второго мужчины.

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Автор: Анастасия Горбачева