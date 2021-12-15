В результате происшествия с телесными повреждениями госпитализированы двое мужчин в возрасте 63-х и 57-ми лет.

В Харькове в результате драки со стрельбой возле рынка пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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"В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин в возрасте 63-х и 57-ми лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Вишневом задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу. Задержанный стрелял в сторону людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки.

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Автор: Светлана Макринская